Fachkräfte in der Störstadt : Innovationszentrum Izet will Kieler Studenten nach Itzehoe locken

22 Studierende der Fachhochschule Kiel waren im Itzehoer Innovationszentrums Izet zu Gast. Dort konnten sich die Bachelor- und Masterstudenten über die dort ansässigen Unternehmen informieren und erste Kontakte knüpfen.

Itzehoe | Das Lächeln im Gesicht von Jonas H. ist nicht zu übersehen. Der 23-Jährige studiert Elektrotechnik an der Fachhochschule Kiel und war einer von insgesamt 22 Hochschulstudenten, die an einer Exkursion in den Innovationsraum in Itzehoe teilnahmen. „Ich fand es sehr gut und wirklich interessant“, sagt der Kieler. Aus dem Archiv: Fachhochschule Kiel st...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.