Forum im Theater Itzehoe : Jörg Gade und Diana Böge im Gespräch über Musicals in Deutschland

Sie stand auf den Musical-Bühnen in Hamburg und Bochum, trat im Friedrichstadtpalast sowie im Lido auf. Beim nächsten Forum im Theater steht Diana Böge Rede und Antwort.

Itzehoe | Am Sonntag, 28. November, veranstaltet das Theater Itzehoe das nächste Forum im Studio-Saal. Theater Chef Jörg Gade hat dazu ab 11 Uhr die Itzehoer Sängerin, Tänzerin und Musical-Darstellerin Diana Böge zu Gast. Er selber wird aber auch interessante Details zur Musical-Entwicklung in Deutschland beisteuern, denn Jörg Gade hat während seiner Zeit in Ni...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.