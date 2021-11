24 Jahre im Rathaus Itzehoe : Trauer um Ex-Bürgermeister Günter Hörnlein

Fast ein Vierteljahrhundert stand Günter Hörnlein an der Spitze der Itzehoer Stadtverwaltung.

Itzehoe | „Wir waren gut beraten, als wir am 14. Oktober 1966 Günter Hörnlein zum Bürgermeister wählten.“ Das sagte kein Geringerer als der frühere Bürgervorsteher Otto Eisenmann. Jetzt ist Günter Hörnlein einen Tag vor seinem 93. Geburtstag gestorben. Zunächst Bürgermeister in Mölln Geboren wurde er in Villingen im Schwarzwald, wuchs aber in Kiel auf. Do...

