Verein in Itzehoe : Solaranlage auf Tennishalle: Jens Siercks hofft auf Investor

Viel ist in den vergangenen Jahren auf dem Gelände des Itzehoer Tennisvereins passiert. Doch für eine große Investition gibt es noch keine Lösung.

Itzehoe | Draußen wird es frischer und ungemütlicher – die Aktiven des Itzehoer Tennisvereins (ITV) ziehen um in ihre Halle. Innen ist sie schick, nur beim Blick an die Decke zeigen sich Feuchtigkeitsspuren. Das Dach müsste erneuert werden, dabei soll eine Photovoltaikanlage installiert werden. Was noch fehlt, ist ein Investor. In den vergangenen fünf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.