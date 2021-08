Streetballturnier in Itzehoe : Patrick Elzie und Thiess Johannssen freuen sich auf Itzebasket

Zum ersten Mal war die Sportart olympisch – am 14. August wird in Itzehoe wieder Drei-gegen-Drei-Basketball gespielt. Für die Besucher gibt es erstmals etwas zu gewinnen.

Itzehoe | Vier Felder mit vier Körben, drumherum Spaß für die ganze Familie und das bis in die Fußgängerzone: Das Streetballturnier Itzebasket geht in die sechste Runde. Die Itzehoe Eagles und die Itzehoer Versicherungen veranstalten es am Sonnabend, 14. August, von 10 bis 18 Uhr auf dem Wochenmarktplatz an der Schumacherallee. Gelände wird abgesperrt Im ...

