Simply Stone Itzehoe : Michael und Melanie Leißner übernehmen Traditionsbetrieb Stechemesser

Das Itzehoer Unternehmen Simply Stone ist auf Expansionskurs: In Wilster wurde das Traditionsunternehmen Stechemesser übernommen. Das Personal soll weiter aufgestockt werden.

Itzehoe/Wilster | Michael Leißner ist auf Expansionskurs. Der Steinmetz aus Itzehoe hat mit seinem Unternehmen Simply Stone die Firma Stechemesser in Wilster komplett übernommen. „Alle haben gesagt, es ist Wahnsinn, so einen Betrieb zu übernehmen“, berichtet Leißner, der sich davon aber nicht abschrecken ließ: „Auch so ein alter Betrieb funktioniert, wenn man an den wi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.