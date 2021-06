Projekte am RBZ in Itzehoe : Mit CO2-Ampel und Radel-Eifer zu mehr Klimaschutz

Nachhaltigkeit wird am Regionalen Berufsbildungszentrum Steinburg groß geschrieben.

Itzehoe | Steht sie auf Grün, ist alles in Ordnung, Gelb warnt vor zunehmend schlechter Luft und Rot ist schließlich das Signal, das Klassenzimmer tüchtig zu lüften. Die CO2-Ampel macht es Schülern und Lehrern in mittlerweile sechs Klassenzimmern des Regionalen Berufsbildungszentrums (RBZ) Steinburg leicht, für gute Raumluft zu sorgen. Und damit das in den Coro...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.