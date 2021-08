Mit 74 Jahren gestorben : Das Gesicht der Linken in Itzehoe: Trauer um Ernst Molkenthin

Seinen Spitznamen Ernesto trug Ernst Molkenthin nach großem historischen Vorbild.

Itzehoe | Wer in Itzehoe und im Kreis mit der Partei Die Linke zu tun hatte, der hatte unweigerlich mit ihm Kontakt: Ernst Molkenthin. Über viele Jahre hat der Itzehoer die Partei in Stadt und Kreis geprägt. Jetzt ist Ernst Molkenthin im Alter von 74 Jahren gestorben. Erinnerung an Che Guevara „Er war ein aufrechter demokratischer Sozialist“, schreibt die...

