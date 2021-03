Grundschule Sude-West : Die Itzehoer Lehrerin Kathrin Erfle-Fuchs initiiert das Tüftelmobil

Der rollbare Lernschrank erweitert für Schüler an der Grundschule Sude-West die Möglichkeit zum Selbstlernen.

Itzehoe | Er misst etwa 1,50 Meter in der Höhe und ist randvoll mit ganz vielen schlauen Sachen zum Selbstlernen. Mit 90 Zentimetern Breite passt er zusammengeklappt durch jede Tür in der Itzehoer Grundschule Sude-West. Das ist sehr wichtig, denn der neu angeschaffte und rollbare Lernschrank namens „Tüftelmobil“ ist gedacht für den Einsatz in allen Klassen. U...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.