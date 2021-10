Gruselspaß in Itzehoe : Halloween-Party für Kinder – Kneipe Liberty wird zur Geisterbahn

Während andere Türen in der Nachbarschaft verschlossen bleiben, macht das Liberty extra auf und bietet Kindern einen kostenlosen Gruselspaß.

Itzehoe | „Hier in der Nachbarschaft sind viele, die an Halloween die Tür nicht aufmachen. Da waren meine Enkel ganz traurig“, erzählt Jessica Strauß: „Da müssen wir doch eine Anlaufstelle bieten.“ Deshalb verwandelt sie ihre Kneipe „Liberty“ am Sonntag, 31. Oktober, in ein Gruselhaus – Spinnweben, Skelette, schummrige Schwarzlicht-Beleuchtung und Schreckgespen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.