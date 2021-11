Motto: „Kinder helfen Kindern“ : Zu Weihnachten: Itzehoer Grundschüler beschenken bedürftige Kinder

Die Jungen und Mädchen wollen die Aktion „Weihnachtspäckchenkonvoi“ unterstützen. Bei der Aktion erhalten bedürftige Kinder aus Osteuropa Präsente. Die Pakete der Itzehoer Schule sind für Kinder aus Rumänien vorgesehen.

Itzehoe | Zahlreiche Geschenke brachten Schüler der Klasse 2a der Fehrs-Schule in Itzehoe in das Kundencenter der Norddeutschen Rundschau am Sandberg. Not wahrnehmen, reagieren und handeln Unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ wollen sich die Jungen und Mädchen an der Aktion „Weihnachtspäckchenkonvoi“ beteiligen. Eine Aktion, mit der bedürftige Kinder i...

