Kritik an Schottergärten : Itzehoer Gartengruppe setzt sich für biologische Vielfalt ein

Die Itzehoer Gartengruppe des BUND trifft sich wieder regelmäßig am ersten Sonnabend des Monats in einem Garten der Teilnehmerinnen. In Oelixdorf zeigten sie, warum Schottergärten nicht sinnvoll sind.

Itzehoe | Sie stehen im insektenfreundlichen bunten Vorgarten von Wiebke Lohmann in Oelixdorf. Fünf Stammteilnehmerinnen der Gartengruppe des BUND und zwei neue Interessentinnen tauschen sich über die Vielfalt aus. Nachtkerzen, Mohn, Oregano, Johanniskraut, Färberkamille und viele weitere Kräuter und einfach blühende Blumen bedecken die gesamte Fläche und biete...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.