Einschränkungen wegen Corona : Itzehoer Freibad öffnet am 1. Juni – nur für Schwimmer

Bahnen ziehen ist erlaubt, der Plantschspaß im Schwimmzentrum muss warten. Schwimmer müssen Termine vorher buchen.

Itzehoe | „Ein Freibad ist mehr als nur Schwimmen.“ Aber in diesen Zeiten nimmt auch Hanno Magnussen, was er kriegen kann. Und das heißt für den Badebetriebsleiter im Schwimmzentrum: Am 1. Juni öffnet das Freibad ausschließlich für Schwimmer. Schwimmen in Bahnen Die Becken sind gereinigt und befüllt, die Wartung der technischen Anlagen ist erledigt. Sehnl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.