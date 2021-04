Nach Freispruch in Itzehoe : Einbruchsopfer Dieter Ackermann versteht die Welt nicht mehr

Die Tat bleibt wohl ungesühnt – dabei war der Itzehoer von einem klaren Beweis gegen den Angeklagten ausgegangen.

Itzehoe | „Die Scheibe lag hier drin.“ Der Einbruch bei Dieter Ackermann in der Pünstorfer Straße ist mehr als dreieinhalb Jahre her. Jetzt stand ein 25-Jähriger vor Gericht – und wurde freigesprochen. Das las Ackermann in der Zeitung: Er fühle sich veräppelt, sagt der 84-Jährige und würde lieber ein schärferes Wort benutzen. Weiterlesen: So ging der Prozess...

