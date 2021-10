Bürgermeister-Wahl in Itzehoe : Die Kandidaten stellen sich vor: Zweiter Akt in Wellenkamp

Erst eine zehnminütige Vorstellung, dann eine Fragerunde mit dem Publikum. Am Ende gehen die Besucher mit einigen Erkenntnissen nach Hause.

Itzehoe | Sie sind früh dran. Thomas Hollwedel (58) und seine Frau Friederike (44) haben freie Platzauswahl im Saal der Johanniter-Begegnungsstätte Wellenkamp. Die zweite Vorstellungsrunde der Bürgermeister-Kandidaten hat sie angelockt: „Mal sehen, wer punkten kann“, sagt die Itzehoerin. Wahl am 7. November Am 7. November wird abgestimmt. „Bevor ich in so...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.