Itzehoer Bürgermeister-Wahl : Blumen vom Anhänger geräumt: Manfred Sallach ärgert sich

Unbekannte bedienten sich bei einem der beiden Anhänger, die der Grüne im Wahlkampf in der Stadt platziert.

Itzehoe | Zwei Anhänger mit Blumen werden an verschiedenen Orten in der Stadt platziert: Das ist eines der Mittel, mit denen der Grünen-Kandidat Manfred Sallach im Bürgermeister-Wahlkampf arbeitet. Einen davon wollte er am Montag (25. Oktober) nach Wellenkamp bringen, da stellte er fest: „Es sind keine Blumen mehr da.“ Irgendjemand hatte sich reichlich bedient:...

