Bürgermeister widerspricht : Itzehoer Ausschuss muss Abstimmungen wiederholen

Formaler Fehler: UWI-Vertreter Michael Mohr durfte nach einem Versehen der Verwaltung nicht abstimmen.

Itzehoe | Eine neue Gestaltung rund um den Bootsanleger am Suder Hafen. Der Startschuss für den Bebauungsplan für ein neues Wohngebiet in Pünstorf. Und eine Vereinbarung zwischen Stadt und Kreis zum Ausbau der Veloroute. Alle drei Punkte wurden im Stadtentwicklungsausschuss am 11. Mai abgehandelt. Und alle drei kommen in der Sitzung am 8. Juni wieder. Der Grund...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.