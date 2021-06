Drogen und kein Führerschein : Itzehoer (18) flüchtet mit Wagen der Freundin vor der Polizei

Mehrere Anzeigen kommen auf den Mann zu, der am Sonntag (6. Juni) erwischt wurde. Er hatte Kokain und Marihuana konsumiert und besaß keinen Führerschein. In der Edendorfer Straße war er der Polizei aufgefallen.

Itzehoe | Er war einer Streife am Sonntag (6. Juni) gegen 12.30 Uhr in der Edendorfer Straße in Itzehoe aufgefallen, weil den Beamten bekannt war, dass er keinen Führerschein besitzt. Als sie das Blaulicht einschalteten, entschied sich der 18-Jährige jedoch für die Flucht – und zwar mit sehr hohem Tempo, wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilte. Verfol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.