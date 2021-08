Einkaufsspaß nach Feierabend : Itzehoe lockt mit dem zweiten Abendmarkt

Kultur, Kulinarik und Marktstände – das ist das Konzept, mit dem der Abendmarkt am Donnerstag Besucher in die Innenstadt locken will.

Itzehoe | Ein Monat ist schon wieder um: Am Donnerstag, 5. August, um 16.30 Uhr öffnet der 2. Steinburger Abendmarkt seine Pforten. Nachdem der erste Durchlauf im Juli ein großer Publikumserfolg war, ist Stadtmanagerin Lydia Keune überzeugt, dass auch das aktuelle Motto „Grillen & Smoken“ bei den Besuchern aus der Region gut ankommen wird. Zwei Duos sorgen f...

