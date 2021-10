Stadt Itzehoe startet Studie : 1500 Zuschauer im Sportzentrum am Lehmwohld – ist das machbar?

Bei der Planung der großen Sanierung der Halle wird nun auch eine Erweiterung untersucht. Zudem entwirren Stadt und Kreis einen Jahrzehnte alten Knoten rund um Schul- und Sportzentrum.

Itzehoe | Große Bauarbeiten müssen geplant werden für das Sportzentrum am Lehmwohld: Eine umfangreiche Sanierung steht an. Gleichzeitig soll nun eine Erweiterung der Halle auf eine Kapazität von 1500 Zuschauern geprüft werden. In mehreren Tagesordnungspunkten hat sich der Bildungsausschuss mit dem Sport- und auch dem Schulzentrum insgesamt befasst. Sanierung...

