Polizei Itzehoe : Drei Verletzte bei Unfall mit Bus auf Kreuzung Lübscher Kamp

Weil er die Vorfahrt eines Transporters missachtete, kollidierte ein Opelfahrer erst mit einem Transporter und dann mit einem Bus.

Itzehoe | Drei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Sonnabendabend (5. März) auf dem Kamper Weg im Itzehoer Stadtteil Wellenkamp. Ein 21-jähriger Autofahrer und sein Begleiter waren gegen 20.30 Uhr in einem Opel aus Richtung Kremperheide unterwegs. Als der junge Mann nach links in den Lübscher Kamp abbiegen wollte, missachtete er die Vorfahrt eines entgegen...

