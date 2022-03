Schützenstraße in Itzehoe : Ukraine-Krieg macht Erinnerung an Explosionsopfer besonders schmerzhaft

Vertreter der Stadt gedenken der Opfer des Unglücks vom 10. März 2014.

Itzehoe | „Es war ein wunderschöner, sonniger Tag – so wie heute.“ Doch für Itzehoe war der 10. März 2014 ein furchtbarer Tag: Mit weiteren Vertretern der Stadt hat Bürgervorsteher Markus Müller am Mittwochmorgen (10. März) in der Schützenstraße der Opfer der Gasexplosion gedacht. Wir trauern auch nach acht Jahren noch. Vier Menschen starben, elf wurden...

