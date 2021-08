Aktion vom Kinderschutzbund : Kinderrechte in den Innenhof des Itzehoer Rathauses

Ursprünglich hatte der Kinderschutzbund angeregt, den historischen Markt umzubenennen. Diese Idee wurde aber wegen befürchteter Probleme verworfen.

Itzehoe | Den „vermutlich einzigen Kinderrechte-Park in Deutschland“ gibt es bislang in Bad Oldesloe. Aber Itzehoe will jetzt nachziehen. Die Mitglieder des Bildungsausschusses haben beschlossen, dass der Innenhof des Rathauses zum Kinderrechte-Platz werden soll. Der örtliche Kinderschutzbund war an die Verwaltung mit einem entsprechenden Anliegen hera...

