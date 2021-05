Itzehoe : Einbrecher richten in zwei Gartenlauben viel Schaden an

Die Polizei sucht Zeugen, die am Pfingstwochenenden etwas beobachtet haben.

Itzehoe | Am Pfingstwochenende ist es in Itzehoe zu zwei Einbrüchen in Gartenlauben in einem Kleingartenverein gekommen. Die bislang Unbekannten verschafften sich zwischen Freitag, 21. Mai, 14.30 Uhr, und Sonntag, 23. Mai, 14.15 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Gartenlaube des Gartenvereins „Stadtkoppel“ in der Oelixdorfer Straße. Dort richteten sie einen Sachsc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.