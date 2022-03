Universalkünstler aus Itzehoe : Hablik in Bielefeld: Renate Teifke und Katharina Gräber präsentieren Youtube-Film

„Kristallträume“: Ein Film gibt einen Eindruck von der Ausstellung in Bielefeld. Diese kommt sehr gut an – das ist auch in Itzehoe zu spüren.

Itzehoe | Expressionismus, Architektur und Utopie: Mehr als 250 Kunstwerke Wenzel Habliks sind im Bielefelder Kunstforum Hermann Stenner ausgestellt. Und zwar noch bis zum 6. März: „Man sollte nach Bielefeld fahren“, betont Jürgen Teifke, Vorsitzender der Wenzel-Hablik-Stiftung. Wer es nicht schaffe, habe online eine gute Möglichkeit: Auf Youtube wird die Ausst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.