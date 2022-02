Unfall in Itzehoe : Vorfahrt missachtet: 23-Jähriger kracht in entgegenkommenden Ford

Der junge Mann wollte an der Kreuzung „vor dem Delftor“ links abbiegen und missachtete die Vorfahrt eines 39-Jährigen in seinem Ford.

Itzehoe | Hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (24. Februar) in Itzehoe. Nach Polizeiangaben befuhr ein 23-Jähriger mit seinem VW die L119 aus Richtung Dägeling, als er beim linksabbiegen an der Kreuzung „vor dem Delftor“ in Richtung Wellenkamp die Vorfahrt eines entgegenkommenden Ford eines 39- Jährigen missachtete. Hoher S...

