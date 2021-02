Unfall in Itzehoe : Autofahrerin prallt gegen Baum

Die Frau hatte die Kontrolle über ihren Wagen verloren und war von der Fahrbahn abgekommen.

Itzehoe | Eine Autofahrerin ist am Sonntagmorgen (21. Februar) kurz hinter der Delftorbrücke in Itzehoe gegen einen Straßenbaum geprallt. Die junge Frau war mit ihrem Dacia gegen 6,20 Uhr auf der B77/Adenauerallee in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie aus noc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.