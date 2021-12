Dieb schlägt Heckscheibe ein : Sporttasche aus Auto in der Otto-Hahn-Straße in Itzehoe gestohlen

Ein unbekannter Täter schlug die Scheibe eines bei Kaufland in der Otto-Hahn-Straße geparkten Mini ein, um an die Tasche im Innenraum zu kommen.

Avatar_shz von sh:z

06. Dezember 2021, 13:37 Uhr

Itzehoe | Ein Unbekannter hat in Itzehoe die Heckscheibe eines Autos zerstört, um so an eine im Innenraum abgelegte Tasche zu gelangen. Die Fahrerin parkte ihren Mini am Sonnabend, 4. Dezember, gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz von Kaufland in der Otto-Hahn-Straße. Als sie am Sonntag um 14.15 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass die hintere Scheibe eingeschlagen war und eine Tasche mit Sportbekleidung aus dem Inneren des Wagens fehlte.

Hinweise unter 04821/6020.