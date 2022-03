Einsatz in Itzehoe : Polizisten retten Mann in der Stör vor dem Ertrinken

Aus ungeklärter Ursache geriet ein 86-Jähriger an der Reichenstraße in Itzehoe in die Stör.

Itzehoe | Rettungsaktion am Freitagabend (11. März) in der Reichenstraße in Itzehoe: Eine Spaziergängerin bemerkte gegen 18.45 Uhr die Schreie eines 86-jährigen Mannes, der sich in der Stör befand. Geistesgegenwärtig tätigte die Passantin den Notruf und rief Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf den Plan. Polizist springt zur Rettung in die Stör Eine ...

