Berauscht in die Zelle : Itzehoer randaliert und leistet heftigen Widerstand

Auf dem Weg zur Wache musste der 43-Jährige einen Spuckschutz tragen.

Itzehoe | Ein 43-Jähriger hat am Dienstagmorgen dafür gesorgt, dass die Polizei alle Hände voll zu tun hatte. Schließlich landete der Itzehoer in der Gewahrsamszelle. Gegen 6 Uhr fuhr eine Streife in den Schütterberg, weil jemand in seinem Zuhause randalieren ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.