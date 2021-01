Polizei Itzehoe : Einbruch in Handyladen in der Feldschmiede

Die Einbrecher erbeuteten drei Smartphones. Sie flüchteten über den Klosterhof.

29. Januar 2021, 11:54 Uhr

Itzehoe | In der Nacht zu Freitag (29. Januar) sind Einbrecher in einen Handy-Laden in der Itzehoer Innenstadt eingestiegen. Gegen 1.30 Uhr alarmierte eine Anwohnerin der Feldschmiede die Polizei, nachdem sie zunächst einen akustischen Alarm wahrgenommen und bei einem Blick aus dem Fenster Einbrecher entdeckt hatte.

Fahndung ohne Erfolg

Die waren in ein Geschäft in der Feldschmiede eingedrungen und flüchteten anschließend durch einen schmalen Durchgang in Richtung Klosterhof. „Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ“, berichtet Polizeisprecherin Merle Neufeld: „Am Tatort stellten Beamte fest, dass die Einbrecher eine Fensterscheibe des Mobiltelefon-Ladens mit einem Stein eingeworfen hatten, um in den Handy-Shop zu gelangen.“ Nach derzeitigen Erkenntnissen erbeuteten die Täter unter anderem drei Smartphones im Wert von rund 940 Euro. Neufeld: „Der Sachschaden dürfte bei etwa 600 Euro liegen.“

Beschreibung der Täter

„Laut der Zeugin waren die Flüchtenden männlich, schlank und um die 23 Jahre alt“, so die Sprecherin weiter. Einer von ihnen war hell gekleidet und 165 bis 170 cm groß, der andere trug dunkle Kleidung und war um die 180 cm groß.

Hinweise an die Polizei unter 04821/6020.

