Markthallen-Konzept nach Umbau : Neuster Penny der Welt eröffnet in Itzehoe an der A23

Der Discounter wurde um 200 Quadratmeter erweitert. Mehrweg-Flaschen und vegane Produkte sind neu im Programm.

Itzehoe | Heute (18. Februar) ist es so weit: Nach großem An- und Umbau bekommt Itzehoe den „neusten Penny Markt der Welt“ – an der Lindenstraße am Fuße der Autobahn. Bereits vergangenen September wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Hinter einer Staubschutzwan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.