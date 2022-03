In Itzehoe erwischt : Ottenbütteler fährt unter Drogen und ohne Führerschein

Der 43-Jährige versuchte noch, die Polizisten zu täuschen.

Itzehoe | Viel mehr konnte er nicht falsch machen: Ein Ottenbütteler ist am Montag (28. März) um 15.09 Uhr in der Brückenstraße von der Polizei gestoppt worden. Einen Führerschein hat er nicht, bei der Kontrolle gab er an, keinen Ausweis dabei zu haben, und nannte zudem einen falschen Namen. Auf einen Drogenvortest verzichtete er – dieser werde ohnehin positiv ...

