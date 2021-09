Itzehoe : Erneut Müllsäcke in Flammen – Verdacht auf Brandstiftung

Von den brennenden Säcken in der Sandkuhle ging das Feuer auf einen Sicherungskasten an einem Stromhäuschen über, das Gehäuse schmolz. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung.

Itzehoe | In Itzehoe brannten in der Nacht zu Sonnabend (4. September) mehrere Müllsäcke in der Straße Sandkuhle. Die Säcke waren laut der Polizei Itzehoe neben einem Stromhäuschen aufgetürmt – die Flammen griffen auf einen Sicherungskasten über und schmolzen dessen Gehäuse. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Gelbe Säcke stehen in Brand Gegen 2.30 Uh...

