Polizeikontrolle in Itzehoe : Junger Mann betrunken und ohne Führerschein am Steuer

Doch damit nicht genug: Der 21-Jährige hatte auch noch einen Teleskopschlagstock dabei und so gegen das Waffengesetz verstoßen.

Itzehoe | Die Polizei hat am Sonntag (20. März) gegen 2.45 Uhr einen jungen Mann aus dem Verkehr gezogen. Der 21-Jährige war mit einem grauen BMW an der Alten Landstraße/Ecke Breslauer Straße gestoppt und einer Kontrolle unterzogen worden. Er war bereits am späten Abend auffällig gewesen und ins Visier der Polizei geraten. Bei der Überprüfung stellte sich herau...

