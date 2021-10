SEK-Einsatz 2017 in Beidenfleth : „Im Namen des IS“ – Vermeintliche Terroristin bedrohte Bürgermeister und Beamte

Prozessauftakt am Landgericht Itzehoe: Die Angeklagte, die sich seinerzeit Aischa nannte, richtete eine Luftpistole auf Polizisten und löste so den Sondereinsatz in Beidenfleth aus.

Beidenfleth/Itzehoe | „Ich bin das Opfer und kein anderer, seit 2014.“ Sie werde als wohnsitzlose Person diskriminiert, die „Bullen“ hätten sie in ihrer Wohnung „überfallen“. Dann habe sie die Luftpistole gezückt? „Ja, gut, aber die war nicht geladen.“ Aber sie sah so echt aus, dass die bedrohten Polizisten sich zurückzogen, ein Sondereinsatzkommando (SEK) anforderten und ...

