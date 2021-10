Itzehoe : Einbrecher wird gestört und flieht in den Pünstorfer Wald

Eine Bewohnerin hat am Sonntagvormittag (31. Oktober) verdächtige Geräusche gehört.

Itzehoe | Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagvormittag (31. Oktober) gegen 10.45 Uhr versucht, in ein Haus in der Pünstorfer Straße einzubrechen. Der Mann hatte versucht, mit einem Stein die Scheibe der Terrassentür zu zertrümmern. Dies gelang ihm nicht, aber auf das Geräusch wurde eine Bewohnerin im oberen Stockwerk aufmerksam. Als der Täter sie sa...

