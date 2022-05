Nächtliche Tat in Itzehoe : Einbrecher steigen in Haus in der Straße Schulenburg ein

Bargeld erbeuteten Einbrecher in der Itzehoer Straße Schulenburg. Dazu entwendeten sie Teile einer Sammlung des Eigentümers. Avatar_shz von sh:z

Die Täter kamen in der Nacht zu Sonntag (15. Mai). Als der Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Straße Schulenburg um 6 Uhr aufwachte, waren die Einbrecher schon wieder weg. Über ein Kellerfenster waren sie in das Gebäude eingestiegen, dann durchsuchten sie das Haus und durchwühlten dabei Schränke und Kommoden. Die Beute waren ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag sowie Teile einer Taschenuhr- und Mineralsteinsammlung. Hinweise an die Polizei unter 04821/6020.

