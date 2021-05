Basketballer zeigen Flagge : Itzehoe Eagles machen sich stark für neue Halle

Vor dem Playoff-Heimspiel gegen Schwelm zeigen die Basketballer deutlich ihre Wünsche.

Itzehoe | „Let's fly, Eagles – in eine neue Halle!“ Transparente wie dieses ließen keinen Zweifel: Der Wunsch der Itzehoe Eagles nach einer neuen Halle in Itzehoe wird dringender. Das machten Mitglieder und Fans am Sonntag bei einer Kundgebung unter Corona-Bedingungen vor dem Sportzentrum am Lehmwohld deutlich, mit der sie gleichzeitig das Zweitliga-Team auf de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.