2. Basketball-Bundesliga ProA : Itzehoe Eagles bei Sparkassenstars Bochum ohne Chance

Klassenerhalt für die Adler rückt in immer weitere Ferne

Itzehoe | Die Rettung in der BARMER 2. Basketball Bundesliga rückt in immer weitere Ferne für die Itzehoe Eagles. Bei den VfL SparkassenStars Bochum hatten sie ihre Möglichkeiten, am Ende aber keine Chance beim 80:105 (23:32, 14:24, 22:17, 21:32). Kleinste Startformation Nach dem plötzlichen Abgang von Yasin Kolo und ohne den weiter verletzten Marko Boksic musst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.