Itzehoe : Birgit Thomsen – Verlagskauffrau mit Herz und Seele

Die Wilsteranerin feiert im Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag ihr 40-jähriges Arbeitsjubiläum.

Itzehoe | Ihr Vorstellungsgespräch hatte sie noch im Rundschau-Haus in der Breiten Straße, ihre Lehre zur Verlagskauffrau startete sie am 1. August 1981 im damals neu bezogenen Verlagshaus unserer Zeitung am Sandberg. Bis heute hat Birgit Thomsen ihre Berufswahl nie bereut. Im Gegenteil: Besonders die Anzeigengestaltung und der Kontakt zu den Kunden begeistern ...

