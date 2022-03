Nach mehr als 100 Jahren : Iris Büttner schließt Traditionsgeschäft Blumen Meyer in Wilster

Für sie sei die Luft raus, sagt die Floristin, die sich noch einmal neu orientieren möchte.

Wilster | Nach 34 Jahren als Floristin und davon mehr als 23 Jahren in Wilster hat sich Iris Büttner entschieden, ihr Geschäft Blumen Meyer im Sommer zu schließen. „Irgendwie ist die Luft raus“, erklärte die Inhaberin. Sie habe vieles erreicht und jetzt das Gefühl, dass in dieser Richtung nichts Neues mehr kommen könne, was sie begeistert. Seit vier Jahren reif...

