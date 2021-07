Irakische Familie in Itzehoe : Aus dem Flüchtlingslager in den Sicheren Hafen

Sie waren in der Türkei, dann in den Flüchtlingslagern Moria und Kara Tepe auf der griechischen Insel Lesbos. Nun sind Walid Totonchi und Hawraa al Khayyat und ihre drei Kinder aus dem Irak sehr froh, in Itzehoe zu sein.

Itzehoe | Ein Bus rollt über den Flughafen-Asphalt. Der Vater filmt seine Familie, alle strahlen in die Kamera. Es könnte ein Urlaubsanfang sein, doch das Video ist viel mehr: Es zeigt, wie Walid Totonchi und Hawraa al Khayyat (beide 33) mit ihren drei Kindern aus Griechenland in Hannover ankommen. Von dort geht es für die irakische Familie weiter nach Itzehoe ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.