Investor gibt Baupläne auf : Aus für umstrittenen Hotelneubau an Glückstadts Marktplatz

Weil er keine Einigung mit der Denkmalschutzbehörde erzielen konnte, will Investor Alexander Valentin seine Pläne für ein großes, neues Hotel am Glückstädter Marktplatz nicht weiter verfolgen.

Glückstadt | Glückstadt bekommt vorerst kein neues Hotel am Marktplatz. Investor Alexander Valentin will seine Pläne für einen Neubau zwischen Großer Nübelstraße und Am Fleth nicht weiter verfolgen. Hintergrund ist laut Valentin, dass nach der Denkmalschutzbehörde des Kreises Steinburg auch der Denkmalrat in Kiel als übergeordnetes Gremium die von Valentin und sei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.