EHV-Gefahr im Reitsport : Herpesviren: Was Pferdebesitzer tun können, um ihre Tiere zu schützen

Im Interview erklärt Pferdefachtierärztin Katja Gravert, wie Pferdebesitzer auf die Gefahr von EHV reagieren sollten.

Itzehoe | Was Pferdebesitzer tun können, um ihre Tiere vor Herpes zu schützen, erklärt Katja Gravert von der Pferdeklinik Tappendorf im Interview. Die Fachtierärztin für Pferde hat über Equine Herpesviren (EHV) promoviert. Frau Dr. Gravert, warum ist der Ausbruch in Valencia auch für Pferde in unserer Region gefährlich? Herpesviren können bei Pferden eine...

