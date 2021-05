Intelligente Ampel in Wilster : CDU-Appell: Funktionsweise abwarten – Proteste sind verfrüht

Die Diskussion um den Schwerlastverkehr durch die Rathausstraße reißt nicht ab.

Wilster | Mit den Worten „Vielen Dank für nichts“ tat SPD-Ratsherr und Anwohner der Rathausstraße Frank Framke in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung seinen Unmut über die seiner Ansicht nach nur unzureichende Funktionalität der neuen intelligenten Ampel in der L135 kund. Bürgermeister Walter Schulz betonte daraufhin, dass das Ampelsystem seit mehreren Jahren in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.