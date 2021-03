Klinikum Itzehoe : 3500 Euro – Inner Wheel spendet Weihnachtserlös an Palliativstation

Die Weihnachtskugeln waren trotz Corona schneller verkauft als erwartet. Auch die Heilpädagogische Kita wurde bedacht.

Itzehoe | Wird das alles klappen? Begleitet von vielen Zweifeln bereiteten die Mitglieder des Service-Clubs Inner Wheel Itzehoe im Winter ihre Weihnachtsaktion vor. Denn durch Corona waren die Voraussetzung diesmal ganz anders als in den Vorjahren. Vorsichtshalber wurden nur 1300 Kugeln statt der üblichen 2000 mit Losen versehen. In drei Wochen ausverkauft ...

