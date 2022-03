Inklusion im Sport : Special-Haie der HSG Horst/Kiebitzreihe begeistert von Sportstation 2

Unified-Mannschaft mit Behinderten und Nichtbehinderten Handballern testet neues vom Landessportverband gefördertes Spiel-Gerät

Horst | "Ich erkenne die gar nicht wieder.“ Dieser Satz von Brita Mehrens, sagt eigentlich schon alles, was sich in der Sporthalle am Heisterender Weg abgespielt hat. Mehrens, eine erfahrene Sportlehrerin, die zusammen mit Astrid Tillein, die Special-Haie betreut, war beinahe sprachlos. Die Special-Haie sind eine Unified-Mannschaft, bei denen geistig und körp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.