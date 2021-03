Initiative der SPD Kellinghusen : Sportlehrer sollen zusätzliche Schwimmkurse im Freibad geben

Da im vergangenen Jahr alle Schwimmkurse ausfielen, sollen jetzt zusätzliche Angebote gemacht werden.

Kellinghusen | Ein Jahr konnten Kellinghusener Kinder und Jugendliche keinen Schwimmunterricht in Anspruch nehmen. Die Corona-Pandemie verhinderte alle geplanten Schwimmkurse im Freibad. Antrag für zwei Ausschüsse Mit einer Initiative will die Kellinghusener SPD helfen. In den kommenden Sommerferien könnten schwimm-interessierte Kinder und Jugendliche in Zusat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.