Bundestagswahl – Die Kandidaten : Ingrid Nestle: Mit dem Pedelec zu Wahlkampfauftritten

Zehn Direktkandidaten treten im Wahlkreis 3 – Steinburg/Dithmarschen Süd – für die Bundestagswahl am 26. September an. Wir stellen die Kandidaten im persönlichen Porträt vor. Heute: Ingrid Nestle (Bündnis 90/Die Grünen).

Itzehoe | Zum Termin kommt Ingrid Nestle mit ihrem nagelneuen Pedelec – allerdings schiebt sie es. Denn vom Grünen-Büro in Itzehoe bis zur Stör am Ende der Reichenstraße sind es nur wenige Meter. Doch das Rad ist nicht nur ein Symbol für die Politikerin. „Das Rad ist mein Auto im Wahlkampf“, sagt die 43-Jährige. Denn soweit es geht, will sie ihre Wahlkampftermi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.